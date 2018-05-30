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Milyonlarca lira havaya uçtu

, , ve M. Ekici ile anlaşmka yerine mahkemelik olunmuş ve kulüp milyonlarca lira zarara uğramış"

Milyonlarca lira havaya uçtu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında eski başkan Muharrem Usta'ya ve yönetimine yüklendi. Ağaoğlu, ", gönderilirken 750 bin Euro'ya razıyken anlaşılmamış ve mahkemeye gidilmiş. Sonunda 1.5 milyon Euro ödemeye mahkum edidik. Zararımız 750 bin Euro" dedi.

ÖZER ALACAĞINDAN FERAGAT ETMİŞ
Başkan Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Özer Hurmacı 5.5 milyon TL'lik alacağından feragat etmiş. Ancak kulüp anlaşmayı ilginç bir şekide imzalamayınca o da doğal olarak yargıya başvurmuş. "

PAHALIYA MâL OLDU
"Aykut Demir'in 6 milyon, 'nin 2,5 milyon lira kesinleşmiş ve haciz istemiyle 'ye gönderilmiş dosyası var. Burada yapılan hatalar kulübe pahalıya paamış"

TOPLAM 18 MİLYON
Yanal'a 750 bin Euro yerine 1.5 milyon Euro, Özer'e 5.5 milyon TL, Aykut'a 6 milyon TL ve M.Ekici'ye 2.5 milyon TL ödeyecek 'un kasasından ekstra 18 milyon TL çıkmış olacak.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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