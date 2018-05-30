Milyonlarca lira havaya uçtu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında eski başkan Muharrem Usta'ya ve yönetimine yüklendi. Ağaoğlu, "Ersun Yanal, gönderilirken 750 bin Euro'ya razıyken anlaşılmamış ve mahkemeye gidilmiş. Sonunda 1.5 milyon Euro ödemeye mahkum edidik. Zararımız 750 bin Euro" dedi.
ÖZER ALACAĞINDAN FERAGAT ETMİŞ
Başkan Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Özer Hurmacı 5.5 milyon TL'lik alacağından feragat etmiş. Ancak kulüp anlaşmayı ilginç bir şekide imzalamayınca o da doğal olarak yargıya başvurmuş. "
PAHALIYA MâL OLDU
"Aykut Demir'in 6 milyon, Mehmet Ekici'nin 2,5 milyon lira kesinleşmiş ve haciz istemiyle TFF'ye gönderilmiş dosyası var. Burada yapılan hatalar kulübe pahalıya patlamış"
TOPLAM 18 MİLYON
Yanal'a 750 bin Euro yerine 1.5 milyon Euro, Özer'e 5.5 milyon TL, Aykut'a 6 milyon TL ve M.Ekici'ye 2.5 milyon TL ödeyecek Trabzon'un kasasından ekstra 18 milyon TL çıkmış olacak.
ÖZER ALACAĞINDAN FERAGAT ETMİŞ
Başkan Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Özer Hurmacı 5.5 milyon TL'lik alacağından feragat etmiş. Ancak kulüp anlaşmayı ilginç bir şekide imzalamayınca o da doğal olarak yargıya başvurmuş. "
PAHALIYA MâL OLDU
"Aykut Demir'in 6 milyon, Mehmet Ekici'nin 2,5 milyon lira kesinleşmiş ve haciz istemiyle TFF'ye gönderilmiş dosyası var. Burada yapılan hatalar kulübe pahalıya patlamış"
TOPLAM 18 MİLYON
Yanal'a 750 bin Euro yerine 1.5 milyon Euro, Özer'e 5.5 milyon TL, Aykut'a 6 milyon TL ve M.Ekici'ye 2.5 milyon TL ödeyecek Trabzon'un kasasından ekstra 18 milyon TL çıkmış olacak.
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