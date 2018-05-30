"Yönetim listelerini cumartesi sabah vereceğiz. Şu an isim veremem. Çünkü yarından (bugün) sonra liste hazırlığına başlayacağım. Yönetimlerde genel anlamda toplam 22 kişi var 7 yedek. Aynı yerde 22 kişi çalışamaz. Burada belli lokomotif isimler olacak. 22 kişi çok önemli isimler olsun, istediğiniz kadar koyun. Kulübe gelmez gitmez! Uyumlu bir yönetim olması lazım. Kulübe gelmeyen gitmeyen adamı ne yapayım? Kazanırsak yolumuza devam edeceğiz, kaybedersek ne yapacağız? Evimizde oturacağız! 4 Haziran sabahı Fenerbahçe'yi aydınlık ve güneşli bir gün bizi bekliyor... TFF'den bir yazı geldi ama okuyamadım. VAR'ı destekliyorum ancak başına kimin oturacağı önemli."
YÜZBAŞI BANA KÜFÜR EDİYOR!
"İrfan Yılmaz denen bir arkadaş var. Yüzbaşı! Sosyal medyadan "Aziz Yıldırım, Aykutu da al s.git!" yazdı. Kara Kuvvetleti Komutanlığı'na şikayet ettim. Ali Bey (Koç) Bostancı'daki konuşmasında bu arkadaşa destek verdi. Fetö'cü mü bu? Sorduk Komutanlığa... Böyle ahlaksızlıklar var. Şimdi ben bunları vermeyeyim mi? Hem mahkemeye hem de üyeyse disipline veriyoruz. Yoksa ben normal adamı neden mahkemeye vereyim?
YÜZBAŞI BANA KÜFÜR EDİYOR!
"İrfan Yılmaz denen bir arkadaş var. Yüzbaşı! Sosyal medyadan "Aziz Yıldırım, Aykutu da al s.git!" yazdı. Kara Kuvvetleti Komutanlığı'na şikayet ettim. Ali Bey (Koç) Bostancı'daki konuşmasında bu arkadaşa destek verdi. Fetö'cü mü bu? Sorduk Komutanlığa... Böyle ahlaksızlıklar var. Şimdi ben bunları vermeyeyim mi? Hem mahkemeye hem de üyeyse disipline veriyoruz. Yoksa ben normal adamı neden mahkemeye vereyim?
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