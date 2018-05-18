Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY Euroleague'de Final- Four heyecanı bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta başlayacak... Geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşadığı Euroleague'de üst üste 4. kez son 4 takım arasına kalan Fenerbahçe Doğuş, 19.00'da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Maçı beIN Sports Haber şifresiz olarak yayınlayacak.



DİĞER MÜCADELE 21.00'DE

Günün diğer maçında CSKA Moskova ile Real Madrid 21.00'de kozlarını paylaşacak. Fener eğer Zalgiris'i devirirse, bu karşılaşmanın galibiyle pazar günü Stark Arena'da final mücadelesi verecek.



​OBRA 10. ŞAMPİYONLUK İÇİN!..

Kariyerinde 10. kez en büyük kupayı kaldırmak isteyen coach Zeljko Obradovic, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın (bugün) oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum" dedi.