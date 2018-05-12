;
Yol Durumu
  1. Trabzon'da hüsran
  2. Akhisar'da bayram

Ada'ya Ndiaye çıkarması

İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile Asbaşkan , Badou Ndiaye’nin i için önümüzdeki hafta ’ye gidecek

Adaya Ndiaye çıkarması
Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına planlanan oyuncular üzerinden başlıyor.... Sarı-Lacivertliler ilk olarak orta sahanın göbeğine transfer yapacak. Bunun için ilk aday sezona Galatasaray'da başlayan ve devre arasında Stoke City'ye transfer olan Senegalli Badou Ndiaye. Yönetim bu isim için harekete geçiyor.

ÇETİNKAYA VE USLU GİDECEK
Genel menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte asbaşkan Mahmut Uslu'nun önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek bu transfer için hem Stoke City hem de oyuncu ile görüşeceği ifade edildi.

KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Ndıaye'nin sözleşmesinde takım küme düşerse bedelsiz kiralanma hakkının olduğu bir madde olduğu için Fenerbahçe İngiliz ekibine kiralama ücreti ödemeyecek. Yalnızca oyuncunun ücretini ödeyecek.
Etiketler: , , , , , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ