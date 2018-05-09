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dergisi ’o’ya,“Erdoğan muhalefeti hapse attırdı. Bu seni endişelendiriyor mu?” sorusunu sordu. yıldız, “Edroğan’ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım”cevabını verdi

Fransızlar betona çarptı
ETO'O'dan tokat gibi cevap... Konyaspor'un forveti 'ın ünlü France Football dergisine özel bir röportaj verdi. Derginin muhabiri 'o'ya, "Erdoğan'ın aykırı sesleri bastırdığı muhalefeti hapse attırdığı ve Suriye'de DAEŞ'le savaşan bir ülkedesin. Bu seni endişelendiriyor mu?" sorusunu yöneltti.

BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM
ETO'O bu soruya, "Kötü şeyler yaşanmıyor. ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi burada güvende hissediyorum. Erdoğan'ı tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ona hayranım" cevabını verdi.

İSTEDİĞİME HAYRAN OLABİLİRİM
Kamerunlu oyuncu ayrıca istediğine hayran olmakta özgür olduğunu söyleyerek, "Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo benim ağabeyim gibi. Kamerun'da Biya için de aynı şey geçerli" diye konuştu.

U 2014'TE BIRAKACAKTIM
Konyasporlu oyuncu 2014'te futbolu bırakmaya karar verdiğini vurgulayarak, "Bir aylık tatilin ardından eşim de futbola devam etmem konusunda beni cesaretlendirdi. Bunun için devam ettim" dedi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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