Son 33 golün tamamında yabancı imzası

Kayserispor engelini aşarak ilk iki şansını son iki haftaya taşıyan Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların hegemonyası sürüyor!.. Siyah-Beyazlılar'ın ligde attığı son 33 golün tamamına yabancıların imza attı.
SON GOL KAYSERİ'YE
Ayrıca Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki tüm gollerini de yabancı futbolcular kaydetti... Kartal bu istatistiğe sahip ligdeki tek takım da durumunda. Ağları havalandıran son yerli, aralık ayında Kayserispor deplasmanında Cenk Tosun olmuştu.
SON GOL KAYSERİ'YE
Ayrıca Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki tüm gollerini de yabancı futbolcular kaydetti... Kartal bu istatistiğe sahip ligdeki tek takım da durumunda. Ağları havalandıran son yerli, aralık ayında Kayserispor deplasmanında Cenk Tosun olmuştu.
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