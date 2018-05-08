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Son 33 golün tamamında yabancı imzası

’ın ligde attığı son 33 golün tamamı lardan geldi... Ağları havalandıran son yerli, aralık ayında ’du

Son 33 golün tamamında yabancı imzası
Kayserispor engelini aşarak ilk iki şansını son iki haftaya taşıyan Beşiktaş'ta ların hegemonyası sürüyor!.. Siyah-Beyazlılar'ın ligde attığı son 33 golün tamamına yabancıların imza attı.

SON GOL KAYSERİ'YE
Ayrıca Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki tüm gollerini de yabancı futbolcular kaydetti... bu istatistiğe sahip ligdeki tek takım da durumunda. Ağları havalandıran son yerli, aralık ayında Kayserispor deplasmanında Cenk Tosun olmuştu.
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