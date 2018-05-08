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Altyapıda devrim

F.Bahçe, ‘’ projesiyle altyapıda reform yapmayı hedefliyor

Altyapıda devrim
F.Bahçe Kulübü, "" projesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapacak. Asbaşkan proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Proje liderini, 'nın ardından açıklayacaklarını belirten Mosturoğlu, "Proje liderinin yetiştirdiği 3 jenerasyon var. Hepsi Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Pilot takım projesi önemli parçalardan biri. Projenin hayata geçmesiyle, bundan sonra A takımda görev yapacak teknik direktörlerin bu ekole uygun olacak" diye konuştu.

BU PROJEYİ ANCAK AZİZ YILDIRIM YAPAR
Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, "Bu projeyi ancak gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje"dedi.
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