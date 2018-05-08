Altyapıda devrim

F.Bahçe Kulübü, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" projesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapacak. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Proje liderini, Dünya Kupası'nın ardından açıklayacaklarını belirten Mosturoğlu, "Proje liderinin yetiştirdiği 3 jenerasyon var. Hepsi Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Pilot takım projesi önemli parçalardan biri. Projenin hayata geçmesiyle, bundan sonra A takımda görev yapacak teknik direktörlerin bu ekole uygun olacak" diye konuştu.
BU PROJEYİ ANCAK AZİZ YILDIRIM YAPAR
Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, "Bu projeyi ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje"dedi.
BU PROJEYİ ANCAK AZİZ YILDIRIM YAPAR
Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, "Bu projeyi ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje"dedi.
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