En yoksul devlet başkanı olarak biliniyordu! Jose Mujica hayatını kaybetti

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Orsi, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica. (AA)
Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti.
Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010-2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.
Şili Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Mujica'nın insanlığa umut verdiğini vurgulayan Boric, "Sevgili Pepe, eğer bize bir miras bıraktıysan o da bir şeyleri daha iyi yapmanın mümkün olduğuna dair sönmeyen bir umut. Senin deyiminle 'adım adım ilerleyerek yoldan çıkmamak'. Kalplerimiz attığı ve dünyada adaletsizlik olduğu sürece mücadeleye devam etmeye değeceğine dair inkar edilemez bir inançtı." ifadelerini kullandı.
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica. (AA)
Boric, Mujica'nın Latin Amerika için önemine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:
"Fiziksel olarak aramızdan ayrılıyorsun ama sonsuza dek bizimle kalacaksın. Şubat ayında çiftliğine diktiğimiz zeytin ağacının yeşereceğine söz veriyorum. Amerika'nın bir başka devi Lucia'ya, çok sevdiğin Uruguay halkına ve seni kendine mal eden tüm dünyaya kocaman bir kucak. Hayatın ve öğretilerin için teşekkür ederim. Seni unutmak mümkün olmayacak." dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Telegram hesabından yayınladığı mesajda, Mujica'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Mujica'yı "mütevazı bir adam ve yorulmak bilmeyen bir sosyal savaşçı" olarak tanımlayan Maduro, "Mujica'nın hayatı, mücadeleyle geçti. Tüm zorluklara metanet ve vakarla göğüs gerdi. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.