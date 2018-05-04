TFF'yi mahkemeye vererek 3.5 milyon Euro tazminat talep ederken TFF'nin mahkeme sunduğu dilekçe ortaya çıktı. Sporx. com'un haberine göre dilekçede, Terim'in Galatasaray'la 15 milyona anlaştığı belirtilerek, "Terim mağdur değil, tazminat alamaz" ifadesini yer aldı. Dilekçede TFF'nin Fatih Terim'e 14 milyon Euro ödeme yaptığı ve asla mağdur edilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Terim'in TFF'den tazminat istemesinin bir izahı olmadığı da ifade edildi.
G.Saray’la 15 milyona anlaştı mağdur değil
TFF 3,5 milyon Euro tazminat isteyen Terim için, “Mağdur değil, tazminat alamaz”dedi
Etiketler: Fatih Terim , TFF , Galatasaray , euro , mağdur , tazminat , milli takım
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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