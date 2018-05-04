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G.Saray’la 15 milyona anlaştı değil

3,5 milyon isteyen Terim için, “ değil, tazminat alamaz”dedi

G.Saray’la 15 milyona anlaştı mağdur değil
TFF'yi mahkemeye vererek 3.5 milyon talep ederken 'nin mahkeme sunduğu dilekçe ortaya çıktı. Sporx. com'un haberine göre dilekçede, Terim'in Galatasaray'la 15 milyona anlaştığı belirtilerek, "Terim değil, tazminat alamaz" ifadesini yer aldı. Dilekçede TFF'nin 'e 14 milyon Euro ödeme yaptığı ve asla mağdur edilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Terim'in TFF'den tazminat istemesinin bir izahı olmadığı da ifade edildi.
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