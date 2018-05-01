Fırtına gibi esen Rıza finale yükseldi

Dağıstan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Yarı finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaşan Kayaalp rakibini 4-0 yenerek finale çıktı. Rıza bugün Rus Vitalii Shchur ile altın madalya mücadelesi verecek. 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile karşı karşıya gelen Ekrem Öztürk 4-4 eşitlikle biten maçta rakibi iki kez bir hamlede ikişer puan aldığı için yenildi. Ekrem, bugün bronz madalya maçı yapacak.

RIZA KAYAALP RAKİPLERİNE PUAN VERMEDİ

Rakiplerine puan vermeden finale çıkan Rıza, Kayalp 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale edecek.