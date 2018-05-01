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Fırtına gibi esen Rıza finale yükseldi

grekoromen stilde Rıza Kayalp bugün Rus rakibi önünde arayacak.

Fırtına gibi esen Rıza finale yükseldi

Dağıstan'da düzenlenen 'nda , grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Yarı finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaşan Kayaalp rakibini 4-0 yenerek finale çıktı. Rıza bugün Rus Vitalii Shchur ile mücadelesi verecek. 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile karşı karşıya gelen 4-4 eşitlikle biten maçta rakibi iki kez bir hamlede ikişer puan aldığı için yenildi. Ekrem, bugün bronz madalya maçı yapacak.

RIZA KAYAALP RAKİPLERİNE PUAN VERMEDİ
Rakiplerine puan vermeden finale çıkan Rıza, Kayalp 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale edecek.

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