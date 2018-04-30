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Yol Durumu
  1. Hedefe 3 kala...
  2. Yazık oldu

Yıka yıka şampiyonluğa

2 hafta önce ’i yenen Cimbom dün de ve Rodrigues’in golleriyle ’ı yıktı...G.Saray çok kritik engeli kayıpsız aşarken, 66’da10 kişi kalan zirvenin 4 puan gerisine düştü...

Yıka yıka şampiyonluğa
Tarihi de zafer Cimbom'un... Nefesleri kesen şampiyonluk yarışında kırılma anı anlamına gelen maçta BeşiktaşTT Stadı'nda 2-0 yenen Galatasaray hedefe bir adım daha yaklaştı... Zirveyle arasındaki fark 4 puana çıkan Kartal ise çok ağır bir yara aldı. Cimbom dev derbiye fırtına gibi başladı. Henüz ilk dakikada Garry Rodrigues ceza sahasında büyük bir tehlike yarattı fakat kaleci Fabri topun sahibi oldu.



NEGREDO MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI
20. dakikada Denayer'in yaptığı hatada topu kapan Negredo golle burun buruna kaldı. Fakat çok kötü bir vuruşla pozisyonu harcadı. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun sol çizgiden ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

ATILDI, GOMİS PENALTI KAÇIRDI
50'DE Quaresma'nın şutunu Muslera kurtardı. 66'da Tosic, Gomis'i indirdi. Fırat Aydınus penaltı dedi ve Tosic'e kırmızı gösterdi. Fakat Gomis penaltıyı direğe nişanladı. 71'de sahne alan Rodrigues attığı şık golle gecenin skorunu belirledi: 2-0.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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