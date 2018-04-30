Yıka yıka şampiyonluğa

Tarihi derbide zafer Cimbom'un... Nefesleri kesen şampiyonluk yarışında kırılma anı anlamına gelen maçta Beşiktaş'ı TT Stadı'nda 2-0 yenen Galatasaray hedefe bir adım daha yaklaştı... Zirveyle arasındaki fark 4 puana çıkan Kartal ise çok ağır bir yara aldı. Cimbom dev derbiye fırtına gibi başladı. Henüz ilk dakikada Garry Rodrigues ceza sahasında büyük bir tehlike yarattı fakat kaleci Fabri topun sahibi oldu.
NEGREDO MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI
20. dakikada Denayer'in yaptığı hatada topu kapan Negredo golle burun buruna kaldı. Fakat çok kötü bir vuruşla pozisyonu harcadı. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun sol çizgiden ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
TOSİC ATILDI, GOMİS PENALTI KAÇIRDI
50'DE Quaresma'nın şutunu Muslera kurtardı. 66'da Tosic, Gomis'i indirdi. Fırat Aydınus penaltı dedi ve Tosic'e kırmızı gösterdi. Fakat Gomis penaltıyı direğe nişanladı. 71'de sahne alan Rodrigues attığı şık golle gecenin skorunu belirledi: 2-0.
NEGREDO MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI
20. dakikada Denayer'in yaptığı hatada topu kapan Negredo golle burun buruna kaldı. Fakat çok kötü bir vuruşla pozisyonu harcadı. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun sol çizgiden ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
TOSİC ATILDI, GOMİS PENALTI KAÇIRDI
50'DE Quaresma'nın şutunu Muslera kurtardı. 66'da Tosic, Gomis'i indirdi. Fırat Aydınus penaltı dedi ve Tosic'e kırmızı gösterdi. Fakat Gomis penaltıyı direğe nişanladı. 71'de sahne alan Rodrigues attığı şık golle gecenin skorunu belirledi: 2-0.
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