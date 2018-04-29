Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Liderlik şansını kaybeden ve zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

Galatasaray 11 maç sonra bir derbi zaferi elde ederken, Beşiktaş ligde 4 maç sonra kaybetti.



GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in güncel puan durumu ve takımların kalan maçları şu şekilde;

1) Galatasaray 66

2) Başakşehir 65

3) Fenerbahçe 63

4) Beşiktaş 62

Galatasaray'ın kalan maçları: Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor (E), Göztepe (D)

Başakşehir'in kalan maçları: Sivasspor (E), Antalyaspor (D), Kasımpaşa (E)

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Bursaspor (E), Karabükspor (D), Konyaspor (E)

Beşiktaş'ın kalan maçları: Kayserispor (E), Osmanlıspor (D), Sivasspor (E)



UNUTULMAYACAK DERBİDE YAŞANANLAR...

Karşılaşmanın 4. dakikasında Younes Belhanda, Gary Medel'e dirseği ile yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve 32. haftasdaki Akhisar maçında cezalı duruma düştü.

NEGRODO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

20. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmada Denayer'in yaptığı hatayı değerlendiren Negredo sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı aşırtma vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarı çıktı.

22'de Galatasaray'da sakatlanan Mariano Filho oyuna devam edemedi ve yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.





GOL PERDESİ AÇILDI

23. dakikada Galatasaray, Fernando Reges'in attığı golle 1-0 öne geçti: Sağ kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Yuto Nagatomo, son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Fernando, yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

25'te Beşiktaş tehlikeli geldi... Ricardo Quaresma'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak topu kontrol etti.

35. dakikada ise bu kez Beşiktaş'ta sakatlanan Negredo oyuna devam edemedi. İspanyol golcünün yerine oyuna Jeremain Lens dahil oldu.





GOMİS ÇOK SERT VURDU, FABRİ GOLE İZİN VERMEDİ

36. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı hatayı değerlendiren Bafetimbi Gomis'in ceza sahasına girer girmez yaptığı çok sert vuruşta, kaleci Fabricio Agosto gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikası Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı oldukça tempolu başladı.





BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

50. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ricardo Quaresma'nın sağ ayağı ile yaptığı şık vuruşta, Muslera sağ üst köşeye giden topu aynı güzellikte kurtardı.

Bu pozisyondan 3 dakikada sonra bu kez Babel gole çok yaklaştı. Tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya müsait pozisyonda, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

61. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sofiane Feghouli'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Gary Medel son anda araya girerek mutlak bir gol pozisyonuna engel oldu.

TOSİC KIRMIZI KART GÖRDÜ, GOMİS PENALTI KAÇIRDI

65. dakikada Feghouli'nin uzun pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bafetimbi Gomis, rakibi Dusko Tosic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı işaret etti.

Penaltı pozisyonu sonrasında Dusko Tosic doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Penaltı vuruşu için topun başına Bafetimbi Gomis şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.





70'TE SKOR 2-0 OLDU

70. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı: Topla birlikte ceza yayına sokulan Martin Linnes ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Garry Rodrigues'e gönderdi. Tecrübeli oyuncu topu düzelterek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray dev derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.





MAÇTAN NOTLAR

GALATASARAY

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'i derbide oynatamazken, yerine Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'yi sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, mecburi olarak yaptığı Serdar Aziz-Maicon değişikliğinin dışında kadroyu bozmamayı tercih etti.

11 YABANCI SAHADA

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı.

TOLGA CİĞERCİ KADRODA YOK

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı. Hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerine yer verilmişti.

Bu açıklama, sarı-kırmızılı kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olurken, durumu netlik kazanmayan oyuncu, Beşiktaş derbisinde kadroya da alınmadı.

TARAFTARLARIN İLGİLİ BÜYÜK

Galatasaray-Beşiktaş derbisine futbolseverlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi.

BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan Caner Erkin, derbi maçta takımındaki yerini alamadı. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın ilk 11'inde Gökhan Gönül'ü oynattı. Geçen hafta yedekler arasında yer alan Gökhan Gönül, savunmanın sağında görev aldı. Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano ise Galatasaray karşısında daha önceki görev alanı sol beke geçti.

TOLGAY ARSLAN, 2 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup, derbi maçta yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen ve sonraki Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Tolgay, iki karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı.

PEPE İLK 11'DE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ancak tatil edilen maçta kırmızı kart gören ve bu nedenle bir maç ceza alan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, cezasının bitmesiyle derbi maçta formasını aldı.

Geçen hafta savunmanın göbeğinde oynayan Domagoj Vida'nın yerine ilk 11'de şans yakalayan Pepe, stoperde Dusko Tosic ile görev yaptı.

Fenerbahçe karşılaşmasında yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık cezasını tamamladı ve Galatasaray maçına yedekler arasında başladı.

ATİBA YİNE KADRODA YOK

Sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamayan Atiba Hutchinson, derbi maçta da takımını yalnız bıraktı. Kanadalı oyuncu, hafta içindeki antrenmanlarda takımla yer almasına rağmen ağrıları nedeniyle teknik direktör Güneş tarafından Galatasaray maçının kadrosunda tercih edilmedi.

Güneş, geçen hafta kadroda almadığı Brezilyalı oyuncu Vagner Love'a ise derbi maçta yedekler arasında yer verdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı ekibe Türk Telekom Stadı'nda 2 bin 350 siyah-beyazlı taraftar, destek verdi. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da derbi maçını siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünden izledi.

Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu yapıldı.