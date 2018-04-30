Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Burada da kupa derbisine değinen Kocaman, "Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma" dedi. Skrtel'in başına 10 dikiş atılmasına da değinen Kocaman, "Yanlış anlaşılmasın ama kafa yarılması böyle olur" ifadesini kullandı.



KANLA BESLENEN BİR ADAM

Kocaman "Ben kanla beslenen bir adam değilim. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil" dedi.