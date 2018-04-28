Hamurunda adamlık var

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek avantaj sağladı. Karşılaşmada yaşanan ilginç bir an ise hem İngiltere hem İspanya hem Almanya'da dikkatleri çekti. Arsenal'in korner kullandığı bir anda tribünlerden sahaya ekmek atıldı. Korneri atmak üzere olan Arsenal'ın Türk oyuncusu Mesut Özil bunu fark edince ekmeği yerden aldı. Mesut ekmeği öpüp başının üzerine koydu ve saha kenarına kaldırdı. Bu durum sosyal medyada büyük beğeni toplarken olaya yabancı kalan yabancı medya Mesut'un hareketine şaşırdı. Mesut'un Müslüman olduğu ve İslamiyet'te ekmeğin kutsal olduğu için böyle bir hareket yaptığını yazan İngiliz medyası yıldız oyuncuya geniş yer verdi.