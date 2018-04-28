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Hamurunda adamlık var

, yarı final ilk maçında evinde ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz temsilcisi istediği sonucu alamasa da tüm dünyadan alkış topladı. Yıldız oyuncu tribünlerden atılan ekmeği öpüp başına koydu, sonra saha kenarına kaldırdı. Milyonların gönlünü kazandı

Hamurunda adamlık var

UEFA yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek avantaj sağladı. Karşılaşmada yaşanan ilginç bir an ise hem hem hem 'da dikkatleri çekti. Arsenal'in korner kullandığı bir anda tribünlerden sahaya ekmek atıldı. Korneri atmak üzere olan Arsenal'ın Türk oyuncusu bunu fark edince ekmeği yerden aldı. Mesut ekmeği öpüp başının üzerine koydu ve saha kenarına kaldırdı. Bu durum sosyal medyada büyük beğeni toplarken olaya yabancı kalan yabancı medya Mesut'un hareketine şaşırdı. Mesut'un Müslüman olduğu ve İslamiyet'te ekmeğin kutsal olduğu için böyle bir hareket yaptığını yazan İngiliz medyası yıldız oyuncuya geniş yer verdi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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