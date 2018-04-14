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Konsensüs sağlanırsa adayım

Efsane başkan , 'e konuştu: 8 yıldır standardına yakışmayacak kadar kötü yönetiliyor... Yanlış ve israfa yönelik uygulamalar oldu. İşin çivisi çıktı

Konsensüs sağlanırsa adayım
Mayısta yapılacak öncesi Galatasaray kulislerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kulübün en önemli isimlerinden Faruk Süren'in aday olacağı iddiaları heyecan yaratırken, efsane başkan TAKVİM'e konuştu. Süren hem kulübün içinde bulunduğu durum, hem de iddiaları ile ilgili açıklamalar yaptı.

ÇOK YANLIŞ UYGULAMALAR OLDU
İşte Süren'in flaş sözleri: "Galatasaray kulübü 8 yıldır standardına yakışmayacak kadar kötü yönetiliyor... Yanlış ve israfa yönelik uygulamalar oldu. İşin çivisi çıktı. Ancak bunlar çözülemez sorunlar değil."

SORUNLAR EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜLÜR
"İç çekişmeler bizi geriye götürüyor. Her konuda birlik ve beraberlik lazım. Kulübün sorunları ile ilgili bir konsensüs oluşturulması gerekiyor. Bu konsensüs benimle yarıtılır mı, yaratılmaz mı göreceğiz."

RASYONEL ÇÖZÜMLER LAZIM
"Eğer böyle bir konsensüs sağlanırsa o zaman ben de adaylığı düşünürüm. Dolayısıyla buna karar vermem gerekiyor. Galatasaray kulübünün acil olarak romantik değil, rasyonel çözümlere ihtiyacı var."

BİRLİK BERABERLİK OLUŞMALI
"Genç arkadaşlar benim adaylığım için görüş birliği yapmışlar. Fakat sorunlar sadece başkanın veya 10 yöneticinin çabasıyla çözülemez. Galatasaray kulübünde yeniden birlik beraberlik ortamının oluşması lazım."

(TAKVİM ÖZEL - TUNÇ ÖZGEN)
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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