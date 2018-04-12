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Kaderi 'de!

G.Saray’ın tapusuyla almak istediği için son sözü İtaylan hoca söyleyecek

Kaderi Spalettide!
Galatasaray devre arası Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu sezon sonu tapusuyla almak istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu konuda çalışmalara başlarken, de kilit isim Inter Teknik Direktörü Luciano Spalleti olacak.



SÜREÇ UZAYABİLİR
İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter yönetimi Nagatomo'yu satmayı düşünüyor. Fakat Spalletti'nin yeni sezon planlaması sonrası kesin karar verilecek. Tecrübeli hocanın yeni sezon öncesi Nagatomo'yu bir kez daha denemek isteyebileceği belirtiliyor. Bu durumda transfer süreci de uzayacak.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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