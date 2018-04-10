Zirveye ayar veren adam

BAŞAKŞEHİR'İ

düşmeme mücadelesi verenuzatma dakikalarında attığı golleyenerek derin bir nefes alırken teknik direktörve talebeleri liginyarısında bu sezon şampiyonluk mücadelesine adeta direkt olarak müdahale etti!ilk darbeyivurdu.zorludeplasmanındaberaberekalansonrasındaile yinedeplasmanındaberabere kaldı.iseyenildi.olarak dün gecesahasında yenenpuan farkla liderlik koltuğunda bıraktı. Maçın ardından konuşanoldukça mutluydu.adeta ezberlediklerinive maça çok iyi çalıştıklarınısöyleyen, "Ligimizde hertakım her takımı yenebiliyor.Sabrettik ve istediğimizgolü bulduk.Ama mücadelemizdaha bitmedi" dedi.pasın şiddeti çok yavaş, çabuk oynaması gerekiyor.savunmaya geçiyor topüzerine tek kale oynayacak hali yok.kötü oynadı. Belki de en kötüsüydü. Amada bu maça santim santim çalışmış. Son 5 dakikada Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman mutfağa gidip totem yapmıştır.