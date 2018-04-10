Zirveye ayar veren adam

Küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerberliği, Galatasaray'ı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek derin bir nefes alırken teknik direktör Ümit Özat ve talebeleri ligin 2. yarısında bu sezon şampiyonluk mücadelesine adeta direkt olarak müdahale etti! Ümit Özat'lı G.Birliği ilk darbeyi Fenerbahçe'ye vurdu.
İLK ŞOKU FENER'E YAŞATTILAR
Fenerbahçe zorlu Kadıköy deplasmanında 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, sonrasında Medipol Başakşehir ile yine İstanbul deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a ise İstanbul'da 1-0 yenildi.
BAŞAKŞEHİR'İ LİDER YAPTILAR
Son olarak dün gece Galatasaray'ı sahasında yenen Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i de 2 puan farkla liderlik koltuğunda bıraktı. Maçın ardından konuşan Ümit Özat oldukça mutluydu.
HERKES HERKESİ YENEBİLİR
Galatasaray'ı adeta ezberlediklerini ve maça çok iyi çalıştıklarını söyleyen Ümit Özat, "Ligimizde her takım her takımı yenebiliyor. Sabrettik ve istediğimiz golü bulduk. Ama mücadelemiz daha bitmedi" dedi.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
G.Saray'da pasın şiddeti çok yavaş, çabuk oynaması gerekiyor. Gençlerbirliği 6'lı savunmaya geçiyor top Galatasaray'dayken. Ümit Özat'ın Galatasaray'ın üzerine tek kale oynayacak hali yok. Galatasaray kötü oynadı. Belki de en kötüsüydü. Ama Ümit Özat da bu maça santim santim çalışmış. Son 5 dakikada Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman mutfağa gidip totem yapmıştır.
İLK ŞOKU FENER'E YAŞATTILAR
Fenerbahçe zorlu Kadıköy deplasmanında 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, sonrasında Medipol Başakşehir ile yine İstanbul deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a ise İstanbul'da 1-0 yenildi.
BAŞAKŞEHİR'İ LİDER YAPTILAR
Son olarak dün gece Galatasaray'ı sahasında yenen Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i de 2 puan farkla liderlik koltuğunda bıraktı. Maçın ardından konuşan Ümit Özat oldukça mutluydu.
HERKES HERKESİ YENEBİLİR
Galatasaray'ı adeta ezberlediklerini ve maça çok iyi çalıştıklarını söyleyen Ümit Özat, "Ligimizde her takım her takımı yenebiliyor. Sabrettik ve istediğimiz golü bulduk. Ama mücadelemiz daha bitmedi" dedi.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
G.Saray'da pasın şiddeti çok yavaş, çabuk oynaması gerekiyor. Gençlerbirliği 6'lı savunmaya geçiyor top Galatasaray'dayken. Ümit Özat'ın Galatasaray'ın üzerine tek kale oynayacak hali yok. Galatasaray kötü oynadı. Belki de en kötüsüydü. Ama Ümit Özat da bu maça santim santim çalışmış. Son 5 dakikada Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman mutfağa gidip totem yapmıştır.
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