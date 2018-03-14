Sanal alemde derbi başladı!

Fenerbahçe-Galatasarayderbisicumartesi günü oynanacakama sanal alemdederbi başladı bile.
18 YILLIK HİKAYE! Galatasaraylılar galibiyetten umutlu gözükürken Fenerbahçeliler eski bir söylemi tekrar gündeme getirdi. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık1999'da alan sarı- kırmızılı ekibin, sonraki 21 resmi maçın 6'sında berabere kalıp 15'ini kaybetmesini Fenerliler yine diline doladı. Taraftarlar, "Yine bir derbi daha.En büyük kozumuzrakibimizin öğrenilmişçaresizliği" diyerek psikolojik faktöre vurgu yaptı.
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