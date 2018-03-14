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de derbi başladı!

Fener taraftarı de psikolojik baskıya başladı. Fenerliler “18 yıldır yenemiyorlar. En büyük kozumuz öğrenilmiş çaresizlik” dediler

Sanal alemde derbi başladı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi cumartesi günü oynanacak ama de derbi başladı bile.

18 YILLIK HİKAYE!
Galatasaraylılar galibiyetten umutlu gözükürken Fenerbahçeliler eski bir söylemi tekrar gündeme getirdi. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı- kırmızılı ekibin, sonraki 21 resmi maçın 6'sında berabere kalıp 15'ini kaybetmesini Fenerliler yine diline doladı. Taraftarlar, "Yine bir derbi daha. En büyük kozumuz rakibimizin öğrenilmiş çaresizliği" diyerek psikolojik faktöre vurgu yaptı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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