Bir sezona bedel derbi

Fenerbahçe'ninEvkur Yeni Malatyaspor'udeplasmanda 2-0mağlup etmesinin ardından soyunmaodasında maçın kısa birdeğermendirmesini yapan Sarı-Lacivertyi ekibin teknik patronuAykut kocaman sözü hemencumaürtesi günün oynanacakderbi maça getirdi. Kocaman,"Malatya'yı yendik ama telafietmemiz gereken çok puan var!Galatasaray derbisi belki debir sezona bedel. Gücümüzünson haddine kadar savaşıp şampiyonluğaortak olmalıyız" dedi
SAMANDIRA KAPILARINI KAPIYOR Kocaman sözlerine şöyle devam etti: İstanbul'a dönüşümüzde 1 gün izin yapacağız. Ondan sonra Samandıra'ya kapanacağız. Bütün hafta büyük bir disiplinle maçın taktiğine çalışıp çok iyi konsantre olacağız. derdimiz tasamız bir kenarda olacak. Derbi ile yatıp derbi kalkacağız. Eğer kazanamazsak başka maçlara hazırlanmanın anlamı olmaz
YAPTIK YİNE YAPARIZ... Çok iyi çalışıp çok iyi dinleneceğiz. Maç bittiğinde ayakta bile duracak halimizin kalmamasını istiyorum. Çünkü tüm enerjimiz sahada harcanmalı. Daha önce final mahiyetinde maçlar oynadık ve kazandık. Buna alışığız. Taraftarımızın önünde bunu yine yaparız.
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