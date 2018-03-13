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Bir sezona bedel

Kocaman, “Malatya’yı yendik ama telafi etmemiz gereken çok puan var. si bir sezona bedel. Son gücümüze kadar savaşacağız” dedi

Bir sezona bedel derbi
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından soyunma odasında maçın kısa bir değermendirmesini yapan Sarı- Lacivertyi ekibin teknik patronu sözü hemen cumaürtesi günün oynanacak maça getirdi. Kocaman, "Malatya'yı yendik ama telafi etmemiz gereken çok puan var! Galatasaray derbisi belki de bir sezona bedel. Gücümüzün son haddine kadar savaşıp şampiyonluğa ortak olmalıyız" dedi

SAMANDIRA KAPILARINI KAPIYOR
Kocaman sözlerine şöyle devam etti: İstanbul'a dönüşümüzde 1 gün izin yapacağız. Ondan sonra Samandıra'ya kapanacağız. Bütün hafta büyük bir disiplinle maçın taktiğine çalışıp çok iyi konsantre olacağız. derdimiz tasamız bir kenarda olacak. Derbi ile yatıp derbi kalkacağız. Eğer kazanamazsak başka maçlara hazırlanmanın anlamı olmaz

YAPTIK YİNE YAPARIZ...
Çok iyi çalışıp çok iyi dinleneceğiz. Maç bittiğinde ayakta bile duracak halimizin kalmamasını istiyorum. Çünkü tüm enerjimiz sahada harcanmalı. Daha önce final mahiyetinde maçlar oynadık ve kazandık. Buna alışığız. Taraftarımızın önünde bunu yine yaparız.
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