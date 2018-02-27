Bir ömre Medel

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev maçta skor 1-1'ken 52. dakikada uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe atağında Fabri kalesini terk edip Fernandao'nun şutunu çeldi, dönen topu Şener orta saha civarından kaleye gönderdi. Ancak 1.71'lik Gary Medel, çizgi önünden kafayla gol olmasını engelledi.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESİNTİLERİ Medel belki de Beşiktaş'a 3 puanı getiren hamleyi yaptı. 1.71'lik boyuyla 40 cm. yükseldi ve Kartal'a hayat verdi. Beşiktaş taraftarı da Şilili yıldız için sosyal medyada aşka geldi... Medel için şarkılar söyleyen Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Sen bir ömreMedel'sin" diyerek tecrübeli oyuncuya olan sevgilerini dile getirdiler. 2.10 metreye kadar sıçrayanMedel, pitbull lakabıyla tanınıyor. Siyah-Beyazlı oyuncu Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden.
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