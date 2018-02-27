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Bir ömre

taraftarı, Fenerbahçe maçında 40 cm. yükselerek topu kale içinden çıkaran ’e, “Sen bir ömre Medel’sin” diye sesleniyor...

Bir ömre Medel
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev maçta skor 1-1'ken 52. dakikada uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe atağında Fabri kalesini terk edip Fernandao'nun şutunu çeldi, dönen topu Şener orta saha civarından kaleye gönderdi. Ancak 1.71'lik Gary Medel, çizgi önünden kafayla gol olmasını engelledi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESİNTİLERİ
belki de Beşiktaş'a 3 puanı getiren hamleyi yaptı. 1.71'lik boyuyla 40 cm. yükseldi ve Kartal'a hayat verdi. Beşiktaş taraftarı da Şilili yıldız için sosyal medyada aşka geldi... Medel için şarkılar söyleyen Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Sen bir ömre Medel'sin" diyerek tecrübeli oyuncuya olan sevgilerini dile getirdiler. 2.10 metreye kadar sıçrayan Medel, pitbull lakabıyla tanınıyor. Siyah-Beyazlı oyuncu Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden.
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