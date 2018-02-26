;
Yol Durumu
  1. Dünyanın sonu değil
  2. 112 maç sonra bir ilk!

Zirveye trivela

8. dakikada Fernandao ile öne geçti. Ardından sahada fırtınası esti... 48'de Vida, 77 ve 90'da ise Q7'nin attığı goller Fener'in 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Zirveye trivela
Dev derbide zafer Beşiktaş'ın... Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır bir Bayern Münih yenilgisi yaşayan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 3-1 yendi. 8. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabri topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi: 0-1. 20. dakikada Tosic'in hatalı pasını kapan Fernandao'nun uzaktan şutu az farkla auta gitti.

BEŞİKTAŞ 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla mükemmel vurdu. Fakat kaleci Kameni topu kornere çeldi. Derbinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada geride gelen Domagoj Vida harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1 yaptı.

MEDEL TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
51. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Kalesini boşaltan Fabri, Fernandao'nun şutunu ayaklarıyla kurtardı. Şener'in boş kaleye orta sahadan mükemmel şutunu Medel çizgi üzerinden uçarak çıkardı. 77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma ceza sahasının sağından müthiş bir trivela ile Kameni'yi mağlup etti. 90+4'te yine sahne alan Q7 derbinin skorunu belirledi: 3-1.

BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMİYOR
Kritik derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran 'ın iç sahadaki müthiş performansı sürüyor... Siyah- Beyazlılar dünkü galibiyetle Vodafone Park'ta üst üste oynadığı 38 lig maçını da kaybetmemiş oldu. Beşiktaş ayrıca, yeni stadında Fenerbahçe önünde ilk kez kazanmayı başandı. Daha önce oynanan 1 maç berabere bitmiş, kupadaki 1 maçı da Fener kazanmıştı.
Etiketler: , ,
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
enar enar

Büyük (!) hakemimiz Cüneyt Çakır, futbol kuralları kitabının "ofsayt" bölümünü tekrar okusa iyi olacak. İyi ki BJK kazandı. Yoksa saydığı "ofsayt gol" ve BJK lehine çalmaya cesaret edemediği "penaltı" bu havalı hakemimizin başını çok ağrıtırdı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 14:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar