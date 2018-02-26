Zirveye trivela
Fenerbahçe 8. dakikada Fernandao ile öne geçti. Ardından sahada Beşiktaş fırtınası esti... 48'de Vida, 77 ve 90'da ise Q7'nin attığı goller Fener'in 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi
BEŞİKTAŞ 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla mükemmel vurdu. Fakat kaleci Kameni topu kornere çeldi. Derbinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada geride gelen Domagoj Vida harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1 yaptı.
MEDEL TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
51. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Kalesini boşaltan Fabri, Fernandao'nun şutunu ayaklarıyla kurtardı. Şener'in boş kaleye orta sahadan mükemmel şutunu Medel çizgi üzerinden uçarak çıkardı. 77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma ceza sahasının sağından müthiş bir trivela ile Kameni'yi mağlup etti. 90+4'te yine sahne alan Q7 derbinin skorunu belirledi: 3-1.
BİLEĞİNİ KİMSE BÜKEMİYOR
Kritik derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın iç sahadaki müthiş performansı sürüyor... Siyah- Beyazlılar dünkü galibiyetle Vodafone Park'ta üst üste oynadığı 38 lig maçını da kaybetmemiş oldu. Beşiktaş ayrıca, yeni stadında Fenerbahçe önünde ilk kez kazanmayı başandı. Daha önce oynanan 1 maç berabere bitmiş, kupadaki 1 maçı da Fener kazanmıştı.
Etiketler: Beşiktaş , Ricardo Quaresma , Fenerbahçe
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
Büyük (!) hakemimiz Cüneyt Çakır, futbol kuralları kitabının "ofsayt" bölümünü tekrar okusa iyi olacak. İyi ki BJK kazandı. Yoksa saydığı "ofsayt gol" ve BJK lehine çalmaya cesaret edemediği "penaltı" bu havalı hakemimizin başını çok ağrıtırdı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.