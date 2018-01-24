Aboubakar sürprizi! Beşiktaş’ı icraya verdi

Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı Kamerunlu golcü Aboubakar'ın icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kulübün finansal tablolar ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252.137 Euro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi.
UEFA ALACAKTAN KESECEK
Yapılan açıklamada bu paranın Beşiktaş'ınUEFA'dan olan alacaklarından kesileceği debelirtildi. Beşiktaş, Abaoubakar'ı bu sezon dakiralamak istemiş ancak Porto bırakmamıştı.
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