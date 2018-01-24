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sürprizi! ’ı icraya verdi

Geçen sezon taraftarının adeta sevgilisi olan , alacakları için icra takibi başlattı

Aboubakar sürprizi! Beşiktaş’ı icraya verdi
Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı Kamerunlu golcü Aboubakar'ın icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kulübün finansal tablolar ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252.137 Euro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi.

UEFA ALACAKTAN KESECEK
Yapılan açıklamada bu paranın Beşiktaş'ın UEFA'dan olan alacaklarından kesileceği de belirtildi. Beşiktaş, Abaoubakar'ı bu sezon da kiralamak istemiş ancak Porto bırakmamıştı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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