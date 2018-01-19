Forvet için 4 koldan

ADAYLAR 2'DEN 4'E ÇIKTI...
Siyah-Beyazlı yönetim West Ham'lı Chicharito ile Leicester'lı Slimani için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Bu iki isme West Ham'ın Senegalli yıldızı Sakho ile Swansea'den Bony de eklendi.
SAKHO&BONY 11 MİLYON EURO
Hem Diafra Sakho hem de Wilfried Bony'nin bonservis bedelleri 11 milyon Euro civarında. Chicharito ve Slimani'den sonuç alınamazsa bu iki futbolcu için pazarlık masasına oturulacak.
MEKSİKALI HALA FAVORİ...
Bu dört aday içiresinde yoğunluk Chicharito'ya verilmiş durumda. Çünkü Meksikalı golcüden olumlu geri dönüş alındı. Bugün West Ham ile yapılacak görüşme ise kritik öneme sahip.
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