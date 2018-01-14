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bombası

, Fransız stara, “Bonservis sorununu çöz. Sana 1, 5 sezon için 1 milyon 700 bin Euro verelim” teklifini yaptı. Öneriye sıcak bakan kulübünü ikna etmeye çalışıyor

Remy bombası
Trabzonspor ara de bomba patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Las Palmas forması giyen Loic Remy'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin önemli bir bölümünü kiralık olarak farklı takımlarda geçiren eski Chelseali oyuncu sezon başında İspanyol ekibi 'a transfer oldu.

BONSERVİS SORUNUNU HALLET
Las Palmas'ta fazla şans bulamayan ve ekonomik olarak ücretlerini almada sıkıntılar yaşayan 'e "Kulübünle bonservis sorununu çözersen seni bedelsiz olarak transfer etmeye hazırız" teklifi yapıldı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Remy' e "Yarım sezon için 500 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 200 bin Euro veririz" teklifi yapıldı. Oyuncu tarafından kabul edilen bu teklif karşısında görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.

Fransa Milli Takım formasını da 31 kez giyen Remy fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Tecrübeli golcünün 'un yaptığı teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
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