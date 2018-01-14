Remy bombası

BONSERVİS SORUNUNU HALLET
Las Palmas'ta fazla şans bulamayan ve ekonomik olarak ücretlerini almada sıkıntılar yaşayan Remy'e "Kulübünle bonservis sorununu çözersen seni bedelsiz olarak transfer etmeye hazırız" teklifi yapıldı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Remy' e "Yarım sezon için 500 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 200 bin Euro veririz" teklifi yapıldı. Oyuncu tarafından kabul edilen bu teklif karşısında görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.
Fransa Milli Takım formasını da 31 kez giyen Remy fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Tecrübeli golcünün Trabzonspor'un yaptığı teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
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