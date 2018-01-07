Mekan basıp küfür edene imparator denilmez

ÖRNEK OLMALI
Çetin, "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişinin topluma örnek olması gerekir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" dedi. Ünlü futbol adamı daha önce de Terim'le ilgili sert eleştiriler yapmıştı.
PARALAR UÇTU AMA KALİTE AŞAĞIDA
Çetin, "Futbolcular bize göre 50 kat fazla kazanıyor. Ama kalite aşağıya düştü" dedi.
ŞİMDİ GÖZLER FATİH TERİM'DE
Türk futbolunun önemli isimlerinden Oğuz Çetin'in olay yaratan sözlerinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti... Tecrübeli teknik adamın Çetin'in kendisini hedef alan sözlerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu... Terim, Milli Takım'da görev yaptığı sırada bir başka eski öğrencisi Rüştü Reçber'le mahkemeye kadar taşınan bir tartışma yaşamıştı.
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