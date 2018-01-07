 ;
Yol Durumu
  1. Konoplyanka seferi başlıyor
  2. Fener’in kapısından döndüm

Mekan basıp küfür edene imparator denilmez

Bir söyleşiye katılan , “Siz ve Terim’e imparator diyorlar. Buna ne diyorsunuz?” sorusuna sert bir yanıt verdi. Çetin, "Mekan basan ve ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir ifadede bulunmalıyız" dedi

Mekan basıp küfür edene imparator denilmez
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına Oğuz Çetin katıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Çetin'in sözleri gündeme bomba gbi düştü. Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim, İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna çok sert bir cevap verdi.

ÖRNEK OLMALI
Çetin, "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişinin topluma örnek olması gerekir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" dedi. Ünlü adamı daha önce de Terim'le ilgili sert eleştiriler yapmıştı.

PARALAR UÇTU AMA KALİTE AŞAĞIDA
Çetin, "Futbolcular bize göre 50 kat fazla kazanıyor. Ama kalite aşağıya düştü" dedi.


​ŞİMDİ GÖZLER FATİH TERİM'DE
Türk futbolunun önemli isimlerinden Oğuz Çetin'in olay yaratan sözlerinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti... Tecrübeli teknik adamın Çetin'in kendisini hedef alan sözlerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu... Terim, Milli Takım'da görev yaptığı sırada bir başka eski öğrencisi Rüştü Reçber'le mahkemeye kadar taşınan bir tartışma yaşamıştı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar