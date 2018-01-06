Şimdi Evra Haziran'da Asamoah

FATİH Terim'in imza atmasıyla beraber hiç vakit kaybetmeden sol bek transferi için harekete geçen Galatasaray hedefe çok yaklaştı. Kwadwo Asamoah konusunda Juventus'un inadını yine kıramayan Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'dan ayrılan Patrice Evra ile 6 aylığına anlaşma sağladı. İmzalar kısa sürede atılacak.



KAPSAMLI BİR RAPOR İSTENDİ

36 YAŞINDAKİ futbolcuyla ilgili çok geniş kapsamlı bir rapor isteyen Fatih Terim transfere onayı verdi. Galatasaray böylece kronikleşen sol bek krizini 6 aylığına Patrice Evra ile çözmüş olacak.



ASAMOAH BEDAVAYA GELECEK

CİMBOM sezon sonunda ise uzun süredir peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah'ı bitirecek. Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldız böylece hiçbir bonservis ücreti ödenmeden transfer edilecek.

İKİSİNİN DE MENAJERİ AYNI

EVRA ile Asamoah'ın menajerlerinin aynı olması yönetimin de işini kolaylaştırılıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak zirvede iki futbolcunun transferi için de görüşme yapılması bekleniyor