Sol beke son aday Lucas Lima

Son 2 sezondur Brezilyalı 10 numaraLucas Lima transferinde ismi geçen Fenerbahçe, bu kez sol bek transferi için bir başka Lucas Lima'ya yöneldi. Fransız basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Nantes forması giyen Brezilyalı sol bek ile yakından ilgileniyor. Fransız basını, Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın cazip bir teklif gelmesi durumunda Lima'yı satabileceğini yazdı. yıldızı parladı NANTES'TA başarılı performans ortaya koyan Lima, büyük kulüplerin dikkatini çekmiş durumda.
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