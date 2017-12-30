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Sol beke son aday

Sol beke son aday Lucas Lima
Son 2 sezondur Brezilyalı 10 numara Lucas Lima transferinde ismi geçen Fenerbahçe, bu kez sol bek transferi için bir başka 'ya yöneldi. Fransız basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Nantes forması giyen Brezilyalı sol bek ile yakından ilgileniyor. Fransız basını, Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın cazip bir teklif gelmesi durumunda Lima'yı satabileceğini yazdı. yıldızı parladı NANTES'TA başarılı performans ortaya koyan Lima, büyük kulüplerin dikkatini çekmiş durumda.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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