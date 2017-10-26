Kupada Çorum Belediyespor'u 6-0 yenerek tur atlayan Trabzonspor'da Hugo Rodallega şoku yaşanıyor... Karşılaşmanın 64. dakikasında rakibine kafa atan Kolombiyalı yıldız kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın yerine forma giyecek olan Kolombiyalı yıldız, pazar günü takımdaki yerini alamayacak.