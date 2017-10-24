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sınıfta kaldı

Kötü performans gösteren ve 59’da oyundan çıkan , Babel’i arattı

Lens sınıfta kaldı
Babel'İN yokluğunda ilk 11'de forma giyen Jeremain Lens, sol kanatta beklenen performansı gösteremedi. 59. dakikada yerini Oğuzhan'a bırakan Hollandalı futbolcunun beklenenin altında kalması ve Fenerbahçe'deki günlerini aratması Beşiktaş teknik heytini de sıkıntıya soktu.
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