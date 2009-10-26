Bir zamanlar Süper Lig'de sahasısında takımlara kök söktüren Sakaryaspor, şimdilerde mücadele ettiği 2. Lig 1. Grup'ta evinde Yalovaspor'a 4-3 kaybederek ligin son sıradasından yine kurtulamadı. Çekişmeli geçen maçta Sakaryaspor 3 kez öne geçmesine rağmen 90+3'te Ramazan'ın golüne engel olamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı: 3-4.
Sakaryaspor eriyor
