Sakaryaspor eriyor

3 sezon önce Süper Lig'de mücadele eden Tatangalar, 3 kez öne geçtiği maçta sahasında Yalovaspor'a son dakika golüyle yenildi. Galibiyet gollerini Haluk, Cemal, Mülayim ve Ramazan kaydetti

Sakaryaspor eriyor
Bir zamanlar Süper Lig'de sahasısında takımlara kök söktüren Sakaryaspor, şimdilerde mücadele ettiği 2. Lig 1. Grup'ta evinde Yalovaspor'a 4-3 kaybederek ligin son sıradasından yine kurtulamadı. Çekişmeli geçen maçta Sakaryaspor 3 kez öne geçmesine rağmen 90+3'te Ramazan'ın golüne engel olamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı: 3-4.

