Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Ümraniye mitinginde Başkan Erdoğan’a yönelik kullandığı skandal ifadeleri nedeniyle dava açılmasının ardından CHP'ye yakın isimlerden de eleştiriler gelmeye başladı. Muhalefetin kalemşörlerinden Yılmaz Özdil, Özel’i “yanlış bilgilerle konuşmakla” suçladı ve “bir düşünüyor, beş konuşuyor” sözleriyle hedef aldı. Özdil, “Aziz İhsan Aktaş’ın yurt dışına kaçtığı” ve “Başsavcı Akın Gürlek’in Türkiye Varlık Fonu’ndan maaş aldığı” yönündeki iddiaların kanıtsız olduğunu belirterek, Özel’in “yanlış bilgilendirildiğini” ve “partisine zarar verecek söylemler” kullandığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerde ortaya attığı iddialar siyaset gündeminde tartışma yaratırken, Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çekici eleştiriler geldi. Özdil, Özel'in açıklamalarının "inandırıcılıktan uzak" olduğunu belirterek, CHP liderinin yanlış yönlendirildiğini ve kamuoyuna kolaylıkla çürütülebilecek bilgiler sunduğunu savundu.

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarının tutuklandığı soruşturmanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü. Ümraniye'deki mitinginde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) bağlı bir şirketin yurt dışı iştirakinden maaş aldığını iddia etmişti.

Ancak bu iddialar hem yargı hem de iktidar çevrelerinde hızla yalanlanmış, söz konusu belgelerin kamuya açık kaynaklarda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

"BİRİLERİ ÖZEL'İ YANLIŞ BİLGİLERLE BESLİYOR"

Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada, CHP liderinin "yanlış bilgilerle" konuştuğunu ileri sürerek, Özel'in söylemlerinin partisine zarar verdiğini dile getirdi:

"Özgür Özel çıkıyor 'Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı' diyor. Demeye kalmadan adam ertesi gün televizyona çıkıp 'yalan söylüyorlar' diye açıklama yapıyor. Ardından mitingde Başsavcı'nın Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandığını söylüyor, sözde gizli belgeyi gösteriyor. Halbuki o belge internette herkesin ulaşabileceği açık bir belge."

Özdil, CHP yönetimini de sert sözlerle eleştirerek, "Muhalif medya bu belgeyi önce bangır bangır verdi, sonra sustu. Bunu söylediğimizde bize küfrediyorlar. CHP Genel Merkezi, eleştirilere tahammül edemiyor," dedi.

"CHP LİDERİ BİR DÜŞÜNÜYOR, BEŞ KONUŞUYOR"

Özdil, Özel'in iddialarının partiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "CHP Genel Başkanının beş düşünüp bir konuşması lazım, ama bu bir düşünüyor beş konuşuyor," ifadelerini kullandı.

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, Özel'in açıklamalarının muhalefet tabanında güven sorununa yol açabileceğini belirtti:

"AK Parti, Başsavcıyı Lüksemburg'dan maaşa bağlayacak, sonra da herkes görebilsin diye internete koyacak öyle mi? Böyle bir mantık olabilir mi? CHP seçmenine belge diye bunu sunuyorlar."

