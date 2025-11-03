PODCAST CANLI YAYIN

Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”

Beykoz Belediye Meclisinde konuşan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’li üyelerin yolsuzluk iddialarına sert tepki gösterdi. “Kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olup kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz.” diyen Gürzel, isminin rüşvet ve yolsuzlukla anılamayacağını belirterek, belediye yönetimlerinin şeffaf şekilde çalıştığını vurguladı.

Beykoz Belediye Meclisinin kasım ayı birinci birleşimi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, CHP'li üyeler ile AK Partili üyeler arasında sert tartışmalara sahne oldu.

Gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, AK Partililerin başkan değişikliğinden sonra "fikir ve tutumlarını değiştirdiklerini" iddia etti. Karakaya, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Gaye Zayıf'ın geçmiş döneme ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Kendisi, 'Dokuz ayda öyle bir yemişler ki altı ayda belediyeyi zor toparlarız' diyor. Buradan açıkça soruyorum. Gaye Hanım bu sözü kime söylüyor? Çünkü o bahsettiği dönemin belediye başkan vekili bugün hâlâ aynı görevde." dedi.

Karakaya'nın açıklamalarına yanıt veren Gaye Zayıf, tavrında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "1,5 yıldır belediyenin nasıl yönetildiği sadece biz değil, Beykoz halkı tarafından da şeffaflıkla ortadadır. Şu an belediyenin bu durumda olmasının müsebbibi AK Parti yönetimi değil, CHP yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"NE RÜŞVETLE NE YOLSUZLUKLA ADIM YAN YANA GELDİ, GELMEYECEK"

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kendisine yönelik iddialara sert yanıt verdi. Gürzel, "Dokuz ayda yapılan yolsuzlukları kimse bana burada yazdırmaya çalışmasın. Ben göreve geldikten birkaç gün sonra Melih Bey de göreve başladı. Kendisi bunu çok iyi bilir ki benim ne rüşvetle ne yolsuzlukla adım yan yana gelmedi, gelmez, gelmeyecektir. Kimse burada benim üzerimden bir algı yaratmaya çalışmasın. Bu çok çirkin bir şey." ifadelerini kullandı.

Yönetimlerinin şeffaf olduğunu belirten Gürzel, "Burada bunları söylemen beraber çalışmamızdaki hukukumuza da aykırıdır. Benim şahsen hiçbir kişisel zenginleşmeye ihtiyacım yoktur. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Herkes de bunu bilir." dedi.

"AK PARTİ'YE GEÇİŞİM TAMAMEN GÖNÜLDENDİR"

CHP'den AK Parti'ye geçişine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Gürzel, "Benim AK Parti'ye geçişim tamamen gönüldendir. Tamamen kaostan ve kavgadan kaçmaktır. Daha fazla kaosun ve kavganın içerisinde yer almak istemiyorum." açıklamasında bulundu.

"KAMU PARASINI YEDİRMEDİĞİM İÇİN BANA DÜŞMAN OLDUNUZ"

Sözlerinin sonunda Gürzel, sert ifadelerle CHP'li üyelere yüklendi:
"Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşme ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim."

Toplantı, gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

