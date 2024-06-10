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Emekliye 11-17 Haziran arası 3'ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

Haziran ayı, emekliler için sevinç dolu bir döneme dönüşüyor! Son müjdeli haberlere göre, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik beklenen ek ödemeler, adeta bir bayram havası estirecek. Bu sürpriz ödeme, emekliler için adeta bir "3'ü 1 arada" paket niteliği taşıyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ödemeler, emeklilerin yüzünü güldürecek ve maddi anlamda rahatlama sağlayacak.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:55 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:55
Emekliye 11-17 Haziran arası 3’ü 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

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Haziran ayı, emekliler için büyük bir heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir dönemi işaret ediyor. Kurban Bayramı'na özel olarak sunulacak olan 3 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlayacak. Düzenli maaşın yanı sıra 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi ile üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar.

EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarih geçen hafta belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurmuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek.

İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

Emekli Maaşı Normal Ödeme Tarihleri:

Emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

18 BİN TL NASIL ALINIR?

Örneğin; maaşı 17 bin lira olan bir memur emeklisi de '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon imkanı doğacak.

NE YAPMAK LAZIM?

Bu nedenle Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, şimdi hareket etmek yerine önümüzdeki ayı bekleyebilir. Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat kaçmış değil. Bu emekliler de kalan sürenin tutarını bankasına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bankadan promosyonunun artırılmasını isteyebilecek.

ADIM ADIM GÜNCELLEME

Temmuz zammıyla promosyon tutarı artan emekliler şöyle güncelleme yapabilecek:

- Bankanıza giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurunuzu yapın.

- Banka iade tutarını hesaplayacak.

- Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.

- Banka bu tutarı ya sizden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacağınız yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT!

İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilecek. Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten kolayca yapılıyor. Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

MAAŞA GÖRE NE KADAR ALINABİLİYOR?

Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:

- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL promosyon

- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL promosyon

- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL promosyon

- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL promosyon

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