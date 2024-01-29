SGK emeklilik kaydı nasıl yapılır? SGK’dan emekli olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Emeklilik başvuruları, genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya ilgili kurumlar aracılığıyla yapılır. Bu başvurular sırasında dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, emeklilik başvurusunu zamanında yapmalısınız. Bu, emeklilik hakkınızı aldığınız tarihten itibaren emekli maaşı almaya başlayabilmeniz için önemlidir.

SGK emeklilik kaydı oluşturmak isteyenler için önemli birkaç adım vardır. İşte bu adımlar:

Tahsis Talep Formu Alın: İlk adım olarak, SGK'ya giderek emeklilik tahsis talep formu almanız gerekecektir. Bu formu SGK şubelerinden veya e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

Formu Doldurun: Aldığınız tahsis talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurun. Formda kişisel bilgilerinizi, iş geçmişinizi ve emeklilik türünüzü belirtmeniz gerekecektir.