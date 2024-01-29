Genel Sağlık Sigortası istenen belgeler, e-devlet başvuru formu! Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan önemli bir sağlık sigorta türüdür. GSS, ülkemizin sağlık hizmetlerine erişimini genişletmek ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu kapsamlı sağlık sigortası, çeşitli grupları içine alır. Bunlar arasında sigortalı olarak çalışan bireyler, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyenler, kamu işçileri, kamu memurları, aylık alanlar, işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alanlar ve stajyer avukatlar yer almaktadır. Bu gruplar, GSS'nin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerine kolayca erişebilirler.