O kişilere ilaç gibi gelecek: EYT’li olamayana kademeli emeklilik! 1999 2000 2008 önce sonra tablo geldi! İşte emekli olacağınız yaşınız

5510 Sayılı Kanun ve 2008 Sonrası Emeklilik Koşulları 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için 5510 sayılı Kanunun emeklilik şartları geçerlidir. Bu kanuna göre, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve en az 7200 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir. 01.01.2036 tarihinden sonra ise emeklilik için gerekli olan yaş hadleri, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığına göre belirlenir.

2008 Sonrası Emeklilik Koşulları 2008 yılından itibaren Türkiye'de emeklilik şartları, cinsiyet ve işe giriş tarihine göre belirlenmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren, kadınlar ve erkekler için farklı yaş hadleri ve prim gün sayıları öngörülmüştür. Örneğin, 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe giren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında ve 7200 prim günü ile emekli olabileceklerdir. Bu şartlar, 2048 yılından itibaren her iki cins için de 65 yaş olarak eşitlenmektedir.

Kademeli Yaş Hadleri ve Prim Günleri Bu düzenlemelerle beraber, emeklilik yaş hadleri ve gerekli prim gün sayıları, gelecek yıllar için kademeli olarak artırılmıştır. Örneğin, 2036 yılında işe başlayan bir kadın veya erkek, 7200 prim gününü tamamladığında sırasıyla 59 ve 61 yaşında emekli olabilecektir. Bu yaş hadleri, 2047 yılına kadar her yıl bir yaş artacak şekilde düzenlenmiştir.

5400 Gün Prim Şartı ve Kademeli Uygulama Bununla birlikte, emeklilik için alternatif bir prim günü şartı da getirilmiştir. 5400 prim günü ile emeklilik, 2036 yılından itibaren belirli yaş hadlerine bağlı olarak uygulanacaktır. Bu şart, 2008 ve 2008 sonrası dönemlerde işe başlayanlar için farklılık göstermektedir. Örneğin, 2008 ile 2015 arasında işe başlayanlar için prim gün sayısı, her yıl 100'er gün artırılarak kademeli olarak uygulanmaktadır. SON DAKİKA SGK HABERLERİ, EMEKLİLİK İÇİN EN YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!