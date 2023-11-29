SGK prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? SGK prim gün sayısı nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Her çalışanın emekliliğe adım atabilmesi için belirli bir SGK prim gün sayısı na ulaşması gerekmektedir. Bu sayı, emeklilik haklarının kazanılmasında kritik bir rol oynar ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmaları, emeklilik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

SGK Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

SGK prim gün sayısı, çalışanın iş hayatı boyunca ödediği primlerin toplam gün sayısına dayanmaktadır. Bu hesaplama, çalışanın ilk işe başlama tarihinden itibaren tüm çalışma sürelerini kapsar ve her bir işyerindeki çalışma günlerinin toplamını içerir.

SGK Prim Günü ve Hizmet Dökümü Sorgulama Yöntemleri

SGK prim günü ve hizmet dökümü sorgulaması, günümüzde dijital platformlar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sorgulamalar için aşağıdaki adımlar izlenebilir: