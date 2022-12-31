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    • SGK
    • 31.12.2022 08:01
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    • 31.12.2022 08:01
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    Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler?

    EYT için beklenen gün geldi. Bu kapsamda emekli olmak isteyenler EYT şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler?

    EYT'liler için son viraja girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çıkacak düzenlemede prim ve yıl şartı kesinleşti. Bu kapsamda kadınlarda ve erkeklerde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Peki, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? İşte merak edilenler!

    1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.

    EYT'DE PRİM ŞARTI!

    SSK'lılarda 5.000 prim, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı olanlarda 7200 ve 9000 gün şartı bulunuyor.

        Kadın ve erkeklerde hangi şartlar aranacak?

        Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl şartı bulunuyor.

        KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

        Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.



        8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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        EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.
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        Haberler SGK Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler?
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