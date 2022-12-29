Haberler Televizyon Videoları ''DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ'' EYT ÇIKTI! EYT Staj sayılıyor mu? EYT kısmi emeklilik şartları neler? Askerlik, doğum ve 3600 günden emeklilik...

''DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ'' EYT ÇIKTI! EYT Staj sayılıyor mu? EYT kısmi emeklilik şartları neler? Askerlik, doğum ve 3600 günden emeklilik...

''DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ'' EYT ÇIKTI! EYT Staj sayılıyor mu? EYT kısmi emeklilik şartları neler? Askerlik, doğum ve 3600 günden emeklilik...
29.12.2022 09:38

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Son dakika ekonomi haberleri! Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Peki; EYT'de staj sayılıyor mu? EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? EYT kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikte şartlar ne olacak? EYT'de doğum borçlanması detayları nedir? EYT'de sigortadan önceki askerlik ve sigortadan sonraki askerlik durumu nedir? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Akıllarda yer eden soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte düzenlemeye ait merak edilen soruların yanıtları...

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Türkiye'nin kanayan yarası Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa köklü neşter vuruldu. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.

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