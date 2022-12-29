Son dakika ekonomi haberleri! Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Peki; EYT'de staj sayılıyor mu? EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? EYT kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikte şartlar ne olacak? EYT'de doğum borçlanması detayları nedir? EYT'de sigortadan önceki askerlik ve sigortadan sonraki askerlik durumu nedir? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Akıllarda yer eden soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte düzenlemeye ait merak edilen soruların yanıtları...