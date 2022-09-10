Detaylar netleşti! 48, 49, 52, 53 ve 54 yaşında emekli olun! İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor!

İstifa Edene Tazminat Müjdesi!

Emekliliği bekleyen çoğu vatandaş ek olarak diğer işlerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar kendi rızaları ile istifa etmesi halde kıdem tazminatı alamıyorlardı. Fakat oluşturulan son planlama ile istifa eden her çalışana kıdem tazminatı verilecek. Fakat bu tazminatın alınabilmesi amacıyla çalışanların birtakım koşulları karşılaması gerekmektedir. İlk olarak çalışma gün adedi tazminat almak amacıyla olabildiğince önemli.