Detaylar netleşti! 48, 49, 52, 53 ve 54 yaşında emekli olun! İstifa eden çalışana tazminat ödeniyor!

Her sigortalı vatandaşın hayali emekli olabilmek! Sigorta pirim günü 3600 olan kadınlar 50 yaşında erkekler ise 55 yaşında emekli olabilmektedir. Fakat birtakım kişilerin emeklilik amacıyla yatan pirim günleri tam olmasına karşın yaşa takılmaktadırlar. Genel olarak bu kişilerin yaş ortalaması 48 ile 50 bantlarındadır.
İstifa Edene Tazminat Müjdesi!
Emekliliği bekleyen çoğu vatandaş ek olarak diğer işlerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar kendi rızaları ile istifa etmesi halde kıdem tazminatı alamıyorlardı. Fakat oluşturulan son planlama ile istifa eden her çalışana kıdem tazminatı verilecek. Fakat bu tazminatın alınabilmesi amacıyla çalışanların birtakım koşulları karşılaması gerekmektedir. İlk olarak çalışma gün adedi tazminat almak amacıyla olabildiğince önemli.
İstifa eden vatandaşların en az 365 günlük çalışma gün adedinin olması gerekmektedir. 365 günden az çalışıp istifa eden vatandaşların tazminat hakkı bulunmamaktadır. Tazminat almak amacıyla diğer bir koşul ise ayrılış gerekçesidir. Haklı bir sebep yokken işten ayrılan vatandaşlara da kıdem tazminatı verilmeyecek.