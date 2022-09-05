10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı müjdesi! 1995, 2000, 2008 sonrası 4A-4B-4C SGK emeklilik tablosu!
Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatında belli dönemlerde oluşturulan reformlar çoğu konuyla eş güdümlü emeklilik şartlarını da değiştirdi. Genellikle 1999 ve 2008 senelerinde oluşturulan değişiklikler hem kadınların hem de erkeklerin emekli olma yaşlarında mühim değişiklikler meydana çıkardı.
05.09.2022 11:53 - Son Güncelleme: 05.09.2022 11:53
Emeklilik işe giren her vatandaşın en önemli amacıdır. Günümüzde emeklilik yaşı olabildiğince yükselmiş olsa da erken senelerde işe girmiş olanlar çok daha erken emekli olup olamayacaklarını merak etmektedir. Ne vakit emekli olacağınızı öğrenmek amacıyla internette basitçe bulabileceğiniz emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.
Erken Emeklilik Formülleri
Çalışanların işe giriş tarihine göre birtakım erken emeklilik formüleri bulunmaktadır.