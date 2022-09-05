10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı müjdesi! 1995, 2000, 2008 sonrası 4A-4B-4C SGK emeklilik tablosu!

Emeklilik işe giren her vatandaşın en önemli amacıdır. Günümüzde emeklilik yaşı olabildiğince yükselmiş olsa da erken senelerde işe girmiş olanlar çok daha erken emekli olup olamayacaklarını merak etmektedir. Ne vakit emekli olacağınızı öğrenmek amacıyla internette basitçe bulabileceğiniz emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.