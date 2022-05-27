10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi! SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

SGK son yaptığı açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır
Emekli Olmak İçin Farklı Şartlar Var
Kişiler hasta olduklarını ve işlerine devam edemeyeceklerini raporla kanıtlamış olsa da 4a 4b ve 4c ye göre ödeme yapan her bireyin emeklilik şartları birbirinden değişik olmaktadır. SSK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşların bu hali kanıtladıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir. Bağkur'lu çalışanların ise emekli olmak amacıyla iş konumunu kapatması ve geride prim borcu bırakmamış olması gerekmektedir.
Emekli sandığı çalışanlarının ise görevinden istifa etme koşulu bulunmaktadır. Bunları yapmadıkları taktirde çalışanlar malulen emekli sayılmaz ve emekli olduktan sonra yararlanacakları haklara kavuşamazlar. Bu amaçla emeklilik şartlarını erken emeklilik amacıyla başvurmadan evvel iyi araştırmanızı tavsiye ederiz.