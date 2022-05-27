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    • SGK
    • 28.05.2022 09:05
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    • 28.05.2022 09:05
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    10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi! SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

    Engelli vasfıyla ya da iş göremez raporuyla malulen emekli olmak isteyen vatandaşların en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde maaş almaya hak kazanamazlar. Hem de bu şekilde malulen emekli olabilmek amacıyla bireyin sigortalılık zamanı başladıktan sonra bu problemlerinin baş göstermiş olması gereklidir. Emekli olmak isteyen vatandaşların 10 yıl zamanınca çalışmış olması da birtakım hallerde istenmektedir. Ancak hali ağır olan vatandaşlardan bu tarz bir çalışma zamanı istenmemektedir. Ama prim günü koşulu her halükârda aranmaktadır. Hastanın haline göre bağlanan maluliyet aylığının zamanı de değişmektedir.

    takvim.com.tr
    10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar emekli oluyor

    SGK son yaptığı açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır

    Emekli Olmak İçin Farklı Şartlar Var

    Kişiler hasta olduklarını ve işlerine devam edemeyeceklerini raporla kanıtlamış olsa da 4a 4b ve 4c ye göre ödeme yapan her bireyin emeklilik şartları birbirinden değişik olmaktadır. SSK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşların bu hali kanıtladıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir. Bağkur'lu çalışanların ise emekli olmak amacıyla iş konumunu kapatması ve geride prim borcu bırakmamış olması gerekmektedir.

    Emekli sandığı çalışanlarının ise görevinden istifa etme koşulu bulunmaktadır. Bunları yapmadıkları taktirde çalışanlar malulen emekli sayılmaz ve emekli olduktan sonra yararlanacakları haklara kavuşamazlar. Bu amaçla emeklilik şartlarını erken emeklilik amacıyla başvurmadan evvel iyi araştırmanızı tavsiye ederiz.

        Çalışanlar 1800 prim günü ile emekli olma imkânına sahip olabiliyorlar. Fakat bu imkandan herkes yararlanamamaktadır. İşe başladıktan sonra yüzde 60 oranında iş kuvveti kaybına uğrayan çalışanlar 1800 prim günü ile emekli olabiliyorlar. Malulen emeklilik de denilen bu yol ile çalışanlar 10 sene sigortalılık vakitı ve 1800 prim gününü doldurarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Fakat bunun SGK'nın kabul edeceği bir sağlık kurulu raporu ile kanıt edilmesi gerekiyor.

        SGK'ya 1800 prim günü ile emekli olmak amacıyla başvuran çalışanlar kurumun sağlık kuruluna yönlendiriliyorlar. Burada oluşturulan kontrollerde çalışanın yüzde 60 ve üstünde iş kaybı yaşadığı teşhis edilirse o çalışan emekli olup maaşa bağlanma hakkı elde ediyor. Fakat burada aranan koşul 10 sene sigortalılık vakti ile 1800 prim günü oluyor. Lakin şayet çalışanın sağlık kurulu raporunda bir başkasının bakımına muhtaç ibaresine yer verilirse o vakit o çalışandan 10 sene sigortalılık koşulu da aranmaksızın emekli edilebiliyorlar.

        Emekli maaşınız düşebilir

        Emekli olurken yüksek bir maaşa bağlanmak her bireyin hayalidir. Yüksek emekli maaşının birtakım şartları bulunmaktadır. Fakat 1800 prim günü ile emekli olunması durumunda bağlanacak emekli aylığı bir oran düşük olabilmektedir. Buna razı gelen çalışanlar bu yolların kaidelerini uygulayarak anında emekli olabilirler.
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        Haberler SGK 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi! SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!
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