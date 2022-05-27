10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak şartlar belirlendi! SGK peş peşe açıkladı 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

SGK'ya 1800 prim günü ile emekli olmak amacıyla başvuran çalışanlar kurumun sağlık kuruluna yönlendiriliyorlar. Burada oluşturulan kontrollerde çalışanın yüzde 60 ve üstünde iş kaybı yaşadığı teşhis edilirse o çalışan emekli olup maaşa bağlanma hakkı elde ediyor. Fakat burada aranan koşul 10 sene sigortalılık vakti ile 1800 prim günü oluyor. Lakin şayet çalışanın sağlık kurulu raporunda bir başkasının bakımına muhtaç ibaresine yer verilirse o vakit o çalışandan 10 sene sigortalılık koşulu da aranmaksızın emekli edilebiliyorlar.