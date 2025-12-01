PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı. Toplantıda başta Terörsüz Türkiye, Gazze ve asgari ücret başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya gelecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bir araya geldi. Toplantı, saat 15.35'te başladı.

3 KRİTİK BAŞLIK MASADA

Toplantıda başta Terörsüz Türkiye, Gazze ve asgari ücret başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya gelecek.

Kabine toplanıyor!

Toplantıya saatler kala gündemin ana başlıkları netleşti. Güvenlikten dış politikaya, ekonomiden bölgesel gelişmelere kadar pek çok kritik konu değerlendirilecek.

AAAA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen silahsızlanma adımları olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki unsurlarını çektiğini açıklamasının ardından, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin son bilgiler sunulacak. Örgütün çekilme sürecinin aşamaları ve sahadaki mevcut tablo Kabine tarafından değerlendirilecek.

AAAA

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE 10 MART MUTABAKATI GÜNDEMDE

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı Suriye olacak. Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının uygulanabilirliğine ilişkin süreç ayrıntılı şekilde ele alınacak. Mutabakatın hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin atabileceği kolaylaştırıcı adımlar ile bölgedeki güvenlik dinamikleri değerlendirilecek.

AAAA

UKRAYNA–RUSYA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜ

Devam eden Ukrayna–Rusya Savaşı da Kabine toplantısının dış politika gündemleri arasında yer alacak. Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, taraflarla yürütülen temaslar ve önümüzdeki dönemde izlenecek diplomatik yol haritası masaya yatırılacak.

AAAA

EKONOMİDE YIL SONU ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'de iç ekonomik gündem de kapsamlı şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni adımlar, yıl sonu hedefleri ve ekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik planlamalar toplantının son bölümünde değerlendirilecek. Toplantıda asgari ücrete yapılacak artışın da masaya gelmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TOD derbi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Kadıköy'de liderlik savaşı! Hocalardan forvet sürprizi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi
Çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Milyoner'de geceye damga vuran 300 bin TL'lik Trabzonspor sorusu
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?