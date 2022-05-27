Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin! Vatandaşlar şaşkına döndü! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...

Pek çok birey ödemesi gereken borçlardan yakınmaktadır. Bunlara bir yenisi daha eklendi. GSS ödemeleri her bireyin bütçesini zorlamakta. Borcu olan vatandaşlar primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını arıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır? Detaylar haberin devamında.
E-Devlet Borç Sorgulaması
Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak. Borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla ise değişik seçenek yollar bulunuyor. Ödeme hali olmayan ve bunu ispatlayan vatandaşların GSS borcu ertelenebiliyor.
Bunun amacıyla de yapılması gerekli olanlar var. Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi beyhemen bulunmaları şart. Bu teste göre hane halkının gelir seviyesi hesaplanır. Eğer borcu tespit edilen birey ve ev halkında çalışmıyorsa o vakit gereksinim sahibi olarak kaydedilir ve borcu ertelenir. Aynı vakitte düşük miktarda sağlık primi ödeyerek kendisi ve ev halkı amacıyla sigorta yaptırabilir.