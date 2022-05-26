Vatandaşlar almayı unutuyor! SGK resmen açıkladı! Binlerce TL hesaplarda bekliyor olabilir!

SGK, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisidir. Hem emekli ödemeleri hem gereksinim sahiplerine ödediği başka hizmetleri hem de geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen ve çoğu mağduriyeti başarı ile sonlandıran SGK, yeni dönemde de vatandaş yararına çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.
Binlerce TL Hesaplarda
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan yakın takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında nakit hizmetleri sunmaya devam ediyor. Hesaplara aktardığı nakit tutarları kapsamında vatandaşlara davette tespit edilen SGK, kişilerin hesaplarını denetim etmelerini gerekliliğini bildirdi.
Vatandaşlara Ulaştırılan Nakit Hizmetleri
SGK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlara karşılıksız ödemeler yapmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlara ödeme oluşturulan birtakım kategoriler şu şekilde belirlenmiştir: