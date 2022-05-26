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    • SGK
    • 27.05.2022 09:16
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    • 27.05.2022 09:16
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    Vatandaşlar almayı unutuyor! SGK resmen açıkladı! Binlerce TL hesaplarda bekliyor olabilir!

    SGK, yürütmüş bulunduğu çalışmalar ve yatırdığı yardım tutarları dahilinde birtakım kişlerin hesaplarına haberleri olmadan paraların yatırılmış olma ihtimalini ve bu sebep ile hesapların, alakalı ekranlar aracılığı ile denetim edilmesi gerekliliğini bildirdi. Kurum doğrultusundan oluşturulan bu açıklamadan sonra vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl yapılacağını ve SGK'nın nakdi yardımlarının hangi başlıklar altında ulaştırıldığını incelemeye başladılar.

    takvim.com.tr
    Binlerce TL hesaplarda bekliyor! Vatandaşlar almayı unutuyor!

    SGK, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisidir. Hem emekli ödemeleri hem gereksinim sahiplerine ödediği başka hizmetleri hem de geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen ve çoğu mağduriyeti başarı ile sonlandıran SGK, yeni dönemde de vatandaş yararına çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.

    Binlerce TL Hesaplarda

    Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan yakın takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında nakit hizmetleri sunmaya devam ediyor. Hesaplara aktardığı nakit tutarları kapsamında vatandaşlara davette tespit edilen SGK, kişilerin hesaplarını denetim etmelerini gerekliliğini bildirdi.

    Vatandaşlara Ulaştırılan Nakit Hizmetleri

    SGK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlara karşılıksız ödemeler yapmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlara ödeme oluşturulan birtakım kategoriler şu şekilde belirlenmiştir:

    · Toplu prim ödemesi

    · Çeyiz parası

    · Doğum yardımı parası

    · İş görmezlik parası

    · Bakıcı parası

    · Cenaze yardımı parası

    · Süt parası

        SGK Yardımları Nasıl Sorgulanır?

        SGK'nın çağrısı üstüne haberleri olmadan hesaplarına para yatıp yatmadığını denetim etmek isteyen vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl ve nereden yapılacağını incelemeye başladılar. Bu kapsamda oluşturulan kurum açıklamaları ile birlikte, tetkik ekranlarına ve adımlarına yönelik çeşitli veriler verildi.

        SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da başka resmi kurumlar aracılığı ile hesaplara yatırılan yardım paraları, e-devlet sistemi aracılığı ile denetim edilmektedir. E-devlet sisteminde "SGK Şahıs Ödemeleri" başlığının sorgulanması, hesapta para olup olmadığının denetim edilmesini gerçekleştiren basit bir işlemdir.
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        Haberler SGK Vatandaşlar almayı unutuyor! SGK resmen açıkladı! Binlerce TL hesaplarda bekliyor olabilir!
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