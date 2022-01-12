Ve sonunda netleşti! Bu yıl 884 lira zam ve 1.391 TL artış yapılacak! Yüz binlerce SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli alacak!

Peş peşe açıklama yapıldı. 884 TL zam ve 1.391 TL artış müjdesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge planlamasının 2022'nin ilk altı ayında Meclis'e intikal ettirileceğini söyleyerek "Yılın sonuna kalmadan da biteceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Düzenleme yasalaştığı zaman, emekli öğretmenlerin maaşlarında da 900 liraya yakın artış olacak. TBMM'deki görüşmeler esnasında planlama ile alakalı bilgi veren Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler; şu anda sahip olunan sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu, bu halde olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlattı.
Kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini bildiren İşler "Emeklilerin hususu daha değişik bir konu. Şu anda birinci derecede öğretmen emekli adedi 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde şunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi verdi. Ertüzün, personel kanunlarında oluşturulan düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, "Otomatik intibak" düzenlemesiyle başka emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi. Ertüzün, personel vefat etmişse geride kalan dul ve yetiminin de derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kayıbı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kayıbının çok yüksek olduğunu belirterek "3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme. Bu çalışmayı biz Bakanlık içinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu sene içinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.
SGK-SSK VE BAĞKUR'LU EMEKLİ AYLIĞINDA EN AZ 1157 TL ARTIŞ
Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.
Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.
Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.
Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.