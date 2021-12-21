5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! SGK'dan yeni düzenleme! İşte 5400 prim gün ve erken emeklilik formülü

Senelerce bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek her bireyin hayali. Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği mevzuların başında geliyor. Erken emekli olmanın fikri dahi hoş. Bir düşünün, varsayım ettiğiniz zamandan daha öncesinde emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? SGK sisteminde birtakım özel hallerde çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir. SGK sisteminde bu halde olan çalışanlar erkenden emekli edilerek anında maaşa bağlanıyorlar.
5 VE 6 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI!
Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor. 1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken yaşlanmanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor.
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5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA
Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olşmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!
Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:
Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.
Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.
Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.
Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.
Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.