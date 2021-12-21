5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! SGK'dan yeni düzenleme! İşte 5400 prim gün ve erken emeklilik formülü

5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA

Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olşmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!

Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:

Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.

Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.

Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.

Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.

Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.