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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 08:47
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    • 21.12.2021 08:47
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    SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Ve sonunda netleşti! Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

    Bankalar bu sene verecekleri emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar. İNG Bank ve Kuveyt Türk Bankası'da bu seneki emekli promosyonlarını açıkladı. Nakit gereksinimi olan emeklileri ilgilendiriyor. Emekli maaşını İNG Bank ve Kuveyt Türk aracılığı ile çekme sözü veren emekli vatandaşlara geri ödemesiz promosyon verecek.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşti! Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

    Emekli maaşı alan vatandaşlar için ek ödeme müjdesi geldi. Bu anlamda, bankalar emekliye promosyon vermek ve onları kendi bankalarına çekmek için büyük bir yarışa girmiş durumda. Batığımız zaman Kuveyt Türk ve İNG Bank müşterileri için güzel bir kampanya yaptı.
    ING Bank, yaptığı açıklamada, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 1000 TL'ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

    Kuveyt Türk Bankası'ndan Yapılan Açıklamada;

    Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Kuveyt Türk aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.

    Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.

    Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    İNG BANK'tan Yapılan Açıklamada;

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 sene zamanınca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

    Promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla rastgele bir ürün şartı bulunmamaktadır.

        Promosyon taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.

        Kampanya 25 Şubat 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler amacıyla geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

        Nakit promosyon müracaat işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

        Bankamızdan aniden çok emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

        Nakit promosyon ödemesi 3 sene amacıyla peşin olarak yapılır ve 3 senelik taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih temel alınır.

        Nakit promosyon ödemesi gerçekleştirdikten sonra 3 senelik taahhüt zamanı bağlamında gelir/aylığın yükselmesi durumunda ek promosyon ödemesi yapılmaz.

        Aynı anda aniden çok ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

        ING belirti edilen hizmetleri sonlandırma ya da şartlarında farklılık yapma hakkını gizli tutar.

        1 Mart 2020 tarihi ardından Bankamız başka ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte tespit edilen müşterilerimiz, 25 Şubat 2021 tarihi itibariyle şartsız nakit promosyon alması durumunda sahip olunan kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanır.
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        Haberler Ekonomi SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Ve sonunda netleşti! Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız
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