SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Ve sonunda netleşti! Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

Emekli maaşı alan vatandaşlar için ek ödeme müjdesi geldi. Bu anlamda, bankalar emekliye promosyon vermek ve onları kendi bankalarına çekmek için büyük bir yarışa girmiş durumda. Batığımız zaman Kuveyt Türk ve İNG Bank müşterileri için güzel bir kampanya yaptı.

ING Bank, yaptığı açıklamada, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 1000 TL'ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.