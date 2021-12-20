SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Ve sonunda netleşti! Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

Emekli maaşı alan vatandaşlar için ek ödeme müjdesi geldi. Bu anlamda, bankalar emekliye promosyon vermek ve onları kendi bankalarına çekmek için büyük bir yarışa girmiş durumda. Batığımız zaman Kuveyt Türk ve İNG Bank müşterileri için güzel bir kampanya yaptı.
ING Bank, yaptığı açıklamada, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 1000 TL'ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Kuveyt Türk Bankası'ndan Yapılan Açıklamada;
Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Kuveyt Türk aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.
Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.
Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İNG BANK'tan Yapılan Açıklamada;
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,
2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 sene zamanınca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla rastgele bir ürün şartı bulunmamaktadır.