Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ise yeni gelişme var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayına kadar kamu bankaları ile SGK arasında yapılan anlaşma ile emekli olmak isteyenlere verilen düşük faizli krediler için başvuru süreleri dolmuştu. 1 Kasım itibariyle biten SGK emeklilik kredisi kapsamında Denizbank, uygun ödeme koşulları ile kredi sağlamaya devam ediyor. İşte emeklilikte prim borcuna takılanlara özel kredi kampanyası.
21.12.2021 10:34
- Son Güncelleme: 21.12.2021 10:34
Benzer bir kampanyaya imza atan Denizbank ise 3 ay ödemesiz dönem avantajları ile emekli olmak isteyenlere özel kredi fırsatları sunmaya devam ediyor.
Denizbank SGK Emeklilik Kredisi Özellikleri
Emekli olmak isteyenlere, SGK prim borçlarını kolayca ödemeleri için Denizbank'tan cazip oranlarla kredi fırsatı sunuluyor. Hem emekli olmak için primlerini ödeme imkanı elde edecek hem de kredi ödemesine 3 ay sonra başlayacak vatandaşlar için 36 ay vade seçenekleri de sunuluyor.