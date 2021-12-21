Emekli olamayanlar yaşadı! 3 ay ödemesiz yapılıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ise yeni gelişme var

Denizbank SGK Emeklilik Kredisi Özellikleri

Emekli olmak isteyenlere, SGK prim borçlarını kolayca ödemeleri için Denizbank'tan cazip oranlarla kredi fırsatı sunuluyor. Hem emekli olmak için primlerini ödeme imkanı elde edecek hem de kredi ödemesine 3 ay sonra başlayacak vatandaşlar için 36 ay vade seçenekleri de sunuluyor.