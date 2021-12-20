Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Son 10 kaldı! Bu tarihe kadar SGK'ya başvurmayanlar 118 bin lira ödeyecek!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılı asgari ücret rakamının belirlenmesinin ardından, erken emeklilik için SGK'nın borçlanma uygulamalarına başvuracaklar için yeni oranlar ortaya çıktı. 2 hafta içinde başvurusunu yapmayan vatandaşlar daha yüksek prim borcu ödeyecek. Düşük orandan borçlanma için yeni yıla kadar vakit var.
Zorunlu Çalışma ve Prim Günü Tamamlama Borçları Arttı
Yeni yıldan itibaren uygulanacak asgari ücretin açıklanmasıyla birçok alanda yeni zam oranları ve ücret artışları da belli oldu. 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4 bin 253,40 lira seviyesine çıkarılan asgari ücret, emekli olabilmek için zorunlu çalışma ve prim günü tamamlama borçlanma oranlarının da artmasına neden oldu. 31 Aralık 2021'e kadar başvurusunu yapan kişiler ise düşük ücret hesaplamalarından yararlanabilecekler.
Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilik için gerekli zorunlu çalışma ve prim borçlanmalarına ilişkin yaptığı uyarıda 2 hafta içinde yapılacak başvuruların mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacağına dikkat çekti.
Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları için yapılan hesaplamalarda yeni rakamlara göre yüksek oranlar dikkat çekiyor. Bağ Kur ihya borçlanmasında ise 118 bin liralık bir fark görülecek.
Borçlanma Yapacaklar İçin Son Şans
SGK üzerinden prim günü tamamlama borçlanması ve zorunlu çalışma primleri için başvuru yapacak kişiler için geri sayım resmen başladı.
Asgari ücretin belirlenmesi ile yapılan yeni hesaplamalarda doğum, askerlik, yurt dışı ve Bağ Kur ihya borçlanmalarında ciddi bir artış söz konusu.